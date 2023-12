"Geluk gaat niet over ik of wij, maar over ons welzijn en dat van de hele planeet", Auteur Leo Bormans komt tot deze conclusie in zijn nieuwe boek Geluk. Hij vroeg raad aan meer dan 100 professoren van over de hele wereld. Al hun onderzoek komt op hetzelfde neer: we kunnen niet gelukkig zijn in een ongelukkige wereld.