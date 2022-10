Is Christian Brüls aan zijn laatste maanden bezig op Stayen? De middenvelder van STVV is in juni einde contract en kan dus in principe vanaf januari met andere clubs praten. De contractonderhandelingen slepen nu al maanden aan, maar een akkoord is er nog steeds niet. "Als de club de afspraken niet nakomt, dan moet ik ook mijn keuze maken.", zei Christian Brüls gisteren in TVL Sportcafé. Een afscheid van één van de smaakmakers op Stayen op het einde van het seizoen lijkt dus alsmaar meer plausibel te worden.