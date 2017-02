De politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt de verdwijning van de 15-jarige Silke Paulussen uit Maasmechelen. Er werd ook een opsporingsbericht verspreid via Child Focus. Silke Paulussen is 1 meter 63 groot, ze is struis gebouwd en heeft lang, donker haar. Ze heeft een piercing onder haar lip. Silke is op 1 februari 2017 de instelling in Lanaken-Gellik ontvlucht en tot op vandaag is er geen spoor van haar. Wie weet waar Silke Paulussen verblijft of wie denkt haar gezien te hebben, kan contact opnemen met politie Lanaken-Maasmechelen (089 47 47 47 of 101) of Child Focus (116000).