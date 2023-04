89.000 overnachtingen per jaar: Hechtel-Eksel erkend als toeristisch centrum

In Heusden-Zolder is deze middag restaurant Villa Zwart Goud geopend. In het restaurant kan je in plaats van tafels aparte eetkamers reserveren waarbij aan de hand van aangepaste gerechten verhalen worden verteld uit het oude mijnverleden. Het idee ontstond in de coronacrisis toen iedereen nog apart in zijn bubbel moest blijven. Eigenaar Tom de Weyer wil van Villa Zwart Goud nu een culinair belevingsproject maken.