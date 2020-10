Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Eksel is vanochtend een wolf doodgereden. Welkom Wolf bevestigt dat het wel degelijk om een echte wolf gaat. “Het is nog niet duidelijk om welk dier het exact gaat, maar de kans is groot dat het één van de welpen van Noëlla en August is”, laat Welkom Wolf in een persbericht weten. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen hebben de wolf meegenomen. Ondertussen zijn ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op de hoogte gebracht. Zij doen nu de eerste vaststellingen ter plaatse. Later volgt meer in het TVL Nieuws.