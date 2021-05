Abdijsite Herkenrode pakt eind augustus uit met weekend vol theater

Ter gelegenheid van Europadag, organiseerde de EU-delegatie in Wenen gisteren een virtueel muziek-en dansevenement. De Noord-Limburgse band Floris and the Flames werd gevraagd voor de muzikale intermezzo's. De band met Floirs Willem, Simon Schrooten en de broers Gert en Dries Peeten trokken in oktober naar Wenen en werkten daar in een tijdsspanne van 48 uur 3 optredens af. Europe Day is het jaarlijkse feest van de vrede en eenheid in Europa. Het is de verjaardag van de historische Schuman-verklaring. De livestream-compilatie kunt u hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Y8FHcXUvrf