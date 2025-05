Absolutely Free Festival lost 25 nieuwe namen

Pukkelpop kondigt 19 nieuwe namen aan Vrijdag 15 augustus Blackwave. is al veel langer dan vandaag puurrfect Pukkelpopmateriaal - zij broeden momenteel op hun derde album, net als Sons, die in het najaar óók hun derde plaat lossen. Verder mikt de crossover/metallic hardcoreband Guilt Trip recht op je middenrif - come prepared - en AliA, beloftevolle Belgische DJ/producer, zet elke set vakkundig naar haar hand. Zaterdag 16 augustus Glints en Faisal maken de bromance officieel en veranderen hun status naar Glints x Glintsal en fans van alt-popweirdo Still Woozy swipen opgewonden naar rechts. Nog meer ‘Ooh, I adore you’ komt van Obongjayar, de Brits-Nigeriaanse soulstem. Yong Yello boekte in de tussentijd een all inclusive in Kiewit mét uitzicht op een nieuw album dit najaar - we detecteren een trend. Ook in ’t bronsgroen eikenhout, Whispering Sons: duistere poppunk en 110% energy. Emo-legendes The Get Up Kids komen recht uit de Amerikaanse nineties, Man/Woman/Chainsaw uit Londen gooien post-punk, art-rock en DIY-chaos in de blender. Yukimi is het soloproject van Yukimi Nagano, frontvrouw van het Zweedse Little Dragon. Ook stevig de moeite: Bavr b2b DC Noises, een van de spannendste b2b-besties uit de Belgische underground, de hyperpop van Promis3, indiefolk met Ierse twist van Kingfishr en Dressed Like Boys, waar Jelle Denturck van DIRK. zijn ziel blootlegt samen met het Antwerp Queer Choir. Elderbrook heeft helaas gecancelled en mist op deze manier alle pret op Pukkelpop.Zondag 17 augustus Co-headliner Doechii, vorige week aangekondigd, krijgt die dag ook gezelschap van Ão en hun opwindende mix van elektronica, saudade en alternatieve wereldmuziek - hun enige concert deze zomer trouwens. Ook op zondag: de Gentse DJ en producer Helena Lauwaert, een fris briesje met heerlijke wasparfum in de Belgische elektronica en Ecca Vandal, de Zuid-Afrikaans-Australische artieste die een uniek muziektapijt tuft van punk, hiphop en elektronica.