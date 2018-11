Nieuws Achterbouw van woning in Alken volledig vernield na uitslaande brand

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De brandweer is afgelopen nacht opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in Alken. De achterbouw van de woning is volledig in de as gelegd.



De brand is ontstaan in de achterbouw van de woning, waar vroeger een duivenhok stond. Rond één uur merkten de buren de vlammen in de woning op. Al snel stond de achterbouw en een deel van de woning in lichterlaaie. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen uit het dak.



De achterbouw is volledig vernield, en ook de woning zelf heeft veel schade opgelopen. Er vielen geen gewonden. De eigenaar van woning was op het moment van de brand niet thuis.