Afro-Latino maakt volledige line-up bekend

Twee kunstenaars die de grootstad verlaten om als schilder te wonen en werken in Limburg ontmoeten elkaar over de eeuwen heen in Genk. Dat is de aanzet van de expo 'Binnen Buiten' die vandaag voor het publiek opent in het Emile Van Dorenmuseum. Maartje Elants, die Amsterdam inruilde voor Heks, verdiepte zich voor haar nieuwe schilderijen in het werk van de 19de eeuwse landschapsschilder Emile Van Doren die van Brussel verhuisde naar Genk. Het resultaat is een schildersdialoog tussen twee kunstenaars uit twee verschillende eeuwen. En volgens kunstkenners resulteert dat in een topexpo van internationaal niveau in Genk.