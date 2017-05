Afsluiten sas van Godsheide leidt tot lange files in Hasselt

Een hele straat in Runkst komt in opstand tegen de stad Hasselt. De bewoners van de Spaarzaamheidstraat klagen het parkeerbeleid aan. Ze worden beboet of hun auto's weggetakeld omdat autobestuurders, die in hun straat niets te zoeken hebben - heet het - hun parkeerplaatsen bezetten. "We hebben destijds de helft mee betaald aan het woonerf in onze straat en daarom hebben we ook recht op voldoende parkeerplaatsen", klinkt het. Het stadsbestuur is bereid om naar de grieven van de bewoners te luisteren.