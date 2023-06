Afvalhout wordt designstoel

De raad van bestuur van werkgeversorganisatie VKW Limburg heeft Marc Warson unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij zal op 1 juli Marc Meylaers opvolgen die de maximumtermijn van zes jaar als voorzitter bijna bereikt heeft. Marc Warson is eigenaar en gedelegeerd bestuurder van Warsco Units in Genk. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van tijdelijke en semipermanente units. Warson is al jaren actief binnen VKW Limburg als lid van de raad van bestuur. Marc Warson kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Actief mee timmeren aan de toekomst van de Limburgse economie samen met al de ondernemingen en hun medewerkers is iets waar ik erg naar uitkijk. Ik herken dezelfde waarden en normen bij VKW die wij ook hanteren bij Warsco en die ik mezelf opleg: hard werken, Limburgse bescheidenheid, discretie, een positieve mindset, samenwerken en geloof in innovatie om vooruit te geraken. Na het knappe parcours van mijn voorvanger Marc Meylaers, zal ik met veel passie en goesting m’n schouders zetten onder de verdere uitbouw van VKW Limburg ten dienste van onze leden en de Limburgse economie. Samen met de uitgebalanceerde VKW Limburg bestuursploeg en een competent managementteam onder leiding van Ruben Lemmens, geeft me dat het volste vertrouwen in de toekomst.”