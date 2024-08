En we sluiten ons nieuws af in Genk, want in de stedelijke bibliotheek loopt nog tot het einde van maand de expo 'Shnapge?'. Dat is een tentoonstelling over citétaal, een soort van jongerentaal die is voortgekomen uit een mengelmoes van verschillende talen die arbeidsmigranten in de jaren 50 met elkaar spraken in de Genkse cités. Illustrator Indra Fancello schreef een encyclopedie over de citétaal met haar eigen tekeningen, die zijn nu te bewonderen in de bibliotheek.