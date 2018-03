Angilis volgend jaar geen coach meer van Hubo Limburg United

Noliko Maaseik heeft zich voor het eerst in 4 jaar nog eens geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Maaseik eindigde in zijn poule als derde, maar dat was voldoende om zich bij de beste 12 ploegen van Europa te scharen. Vrijdag wordt er in Luxemburg geloot voor de play off 12. De Maaslanders maakten het in hun laatste poulewedstrijd Trentino bijzonder moeilijk, maar verloren met 3-1.