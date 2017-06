Arbeiders van Tripan in Dilsen-Stokkem voeren actie

De vakbonden van het betonbedrijf Tripan in Dilsen-Stokkem voeren vandaag actie. Ze eisen een beter personeelsbeleid en veiligere arbeidsomstandigheden.

“De veiligheid is beneden alle peil, er gebeuren veel arbeidsongevallen,” klinkt het. De militanten zijn het ook niet eens met het aanwervingsbeleid van Tripan. “Bijna de helft van de arbeiders zijn buitenlandse uitzendkrachten die via onderaannemers of uitzendbureaus hun weg vinden in de betonsector. Hun getuigschriften om machines te bedienen, zijn niet dezelfde als die van ons. We stellen ons vragen over de rechtsgeldigheid”.

Op vijf jaar tijd zijn er meer dan 30 vaste arbeiders ontslagen of zelf vertrokken.