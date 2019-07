Arthur en Emma zijn de meest populaire voornamen in 2018

Twee spelende kinderen vinden de kluis terug die gestolen werd tijdens een ramkraak in Halen. De kinderen vonden de brandkast in de Demer in Scherpenheuvel tijdens het magneetvissen.In Maaseik krijgen ze de processierups niet onder controle. Vanaf vrijdag komt de Civiele bescherming het stadsbestuur helpen met het vernietigen van de nesten.De trajectcontrole in de Michel Scheperslaan in Zolder werkt na maanden nog altijd niet. Opmerkelijk, want ze kwam er om het buurtprotest tegen de grootste binnenspeeltuin van de Benelux in de kiem te smoren. De gemeente betaalde 275.000 euro, maar wacht gefrustreerd op groen licht van Proximus.Groentendieven sloegen ook toe in Beringen en Mol. In Beringen gingen ze ervandoor met 80 kilogram aardappelen. Gisteren plunderden dieven ook al een moestuin in Pelt waar ze 80 kilogram aardappelen en enkele kruiwagens uien stalen.En het lijkt misschien niet zo, maar uit cijfers van de FOD Mobiliteit blijkt dat het aantal files daalt, ook in Limburg. Op de Limburgse wegen werpt vooral de spitsstrook tussen Beringen en Lummen zijn vruchten af.