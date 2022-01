Aziz Ouattara tekent tot 2026 bij Racing Genk

KRC Genk start eind 2022 met de bouw van een gloednieuw trainingscentrum voor de A-kern. Het trainingscentrum zou midden 2024 klaar moeten zijn voor gebruik. Het complex wordt gebouwd in het verlengde van de huidige site, achter de Jos Vaessen Academy. Er worden twee oefenvelden aangelegd, waarvan één met een hybride grasmat, plus een derde iets kleiner terrein, voor de doelmannen.“We willen sportief blijven groeien en daarom investeren we in onze infrastructuur. We gaan onze site tot één groot KRC Genk-dorp vergroten, en verankeren ons als club dus definitief hier. Dit hier is onze grond. We zien dit project als een drietrapsraket: het nieuwe trainingscentrum is trap één, daarna komt er ook een nieuw stadion op de academie voor onze beloften in 1B en de Ladies, en tot slot de vernieuwde Cegeka Arena,” verduidelijkt CEO Erik Gerits. Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag is zopas gestart. KRC Genk hoopt die omgevingsvergunning in april rond te hebben. De club wil haar supporters en alle mensen uit de buurt uitgebreid over het bouwproject informeren. Dat zal gebeuren tijdens coronaproof infosessies in de Cegeka Arena op 11, 13 en 15 januari