Baby van 5 maanden komt om bij zwaar verkeersongeval in Genk

Bij een zwaar ongeval op de Westerring in Genk is een baby van 5 maanden omgekomen. Een bestelwagen botste er met een wagen. In de auto zat een 30-jarige vrouw met twee kinderen. De drie raakten zwaargewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De baby overleed daar aan de verwondingen van het ongeval.

Op het kruispunt van de Westerring met de oprit van de E314 vond woensdagnamiddag rond half vijf een dodelijk verkeersongeval plaats. Ter hoogte van de verkeerslichten botsten een bestelwagen en een auto. In de auto zat een jonge vrouw met twee kleine kinderen. De 30-jarige vrouw uit Zutendaal en haar kinderen raakten zwaar gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van de kinderen, een baby van 5 maanden, is later in het ziekenhuis aan de verwondingen overleden.

In opdracht van het parket kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Westerring werd een tijd afgesloten voor het verkeer.