Babyboom in het Sint-Franciscusziekenhuis

Heb jij je postbode of pakjesbezorger al uitgenodigd voor een frisse pauze? Het hitterecord werd gisteren verbroken, en ook vandaag zit dat er nog in. De temperaturen flirten met 40 en de zon brandt. Puffen en zweten dus, voor iedereen die buiten moet werken of onderweg is. Op sociale media is een beweging gestart om net die mensen een hart onder de riem te steken. Buurtbewoners in Runkst hangen briefjes op hun deur of brievenbus voor de vuilnisophaler, de postbode, de pakjesbezorger,... met de boodschap om aan te bellen voor een fris drankje, een pauze in de schaduw of zelfs een ijsje. Heb jij ook zo'n briefje opgehangen? Of zit je nu op je terras met de postbode? Laat het ons weten! Stuur je foto naar nieuws@tvl.be.