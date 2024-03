Bart Peeters headliner op Peerse Feesten

Een recordaantal levende beelden heeft zich dit jaar aangemeld voor het festival Beeldig Lommel. Maar liefst 392 internationale artiesten hebben gehoor gegeven aan de oproep die eind vorig jaar gelanceerd werd door de werkgroep. Tussen 1 november en 1 februari hebben 115 artiestengroepen zich aangemeld, wat resulteert in 266 acts en in totaal 392 artiesten van over de hele wereld. Onlangs is de werkgroep gestart met de eerste toezeggingen. “We zien dat Beeldig Lommel steeds bekender wordt binnen de gemeenschap van levende beelden”, zegt schepen van Toerisme Karel Wieërs. “Ook het beeldenfestival zelf geniet steeds meer erkenning buiten de grenzen van Limburg. Het team achter Beeldig Lommel zet zich hard in om het festival steeds weer naar een hoger niveau te tillen." 60 locaties Beeldig Lommel opent op zaterdag 15 en zondag 16 juni 2024 haar deuren voor artiesten uit landen als Portugal, Israël, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Slovakije, Oekraïne, Italië, Griekenland, Polen, Argentinië, Tsjechië, Verenigde Staten, Nederland en natuurlijk België zelf. Langs de festivalroute van 2,5 kilometer kun je op meer dan 60 locaties de levende standbeelden aanschouwen. Onderweg kom je mobiele acts tegen en geniet je van de sfeermuziek van straatmuzikanten. Een bijzonder hoogtepunt is de doortocht door de Sint-Pietersbandenkerk, een unieke locatie die een extra dimensie toevoegt aan de Beeldig Lommel ervaring. De groene long in het stadscentrum, het Burgemeesterspark, dient als decor voor professionele kinderbeelden en de jonge Lommelse talenten die vanuit de Beeldig Lommel organisatie werden opgeleid. De toegang tot het festival is gratis. Foto: Katrien Grevendonck