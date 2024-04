Bedankt Kim Rayen

Het aantal vakantiewoningen in Riemst is in zeven jaar tijd verdubbeld. En dat is nodig, want het toerisme in de gemeente explodeert. Jaarlijks vinden 50.000 toeristen hun weg naar Riemst. De gemeente is een populaire trekpleister door de ideale ligging, de mergelgroeven, en de vele fiets- en wandelroutes.