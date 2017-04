Sport Achilles Bocholt pakt na Beneleague ook de beker

In het handbal werden vandaag de bekerfinales afgewerkt en net zoals de voorbije 9 jaren stond er een Limburgs team in de finale. Handbalclub Achilles Bocholt nam het in de Sportoase in Leuven op tegen Sasja. Bocholt startte als torenhoog favoriet, want het won vorige maand ook al de Beneleague. Wie er zich vanmiddag tot bekerwinnaar kroonde, hoort u van Tom Kums.