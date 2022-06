Benjamin Verdonck exposeert in Museumkerk Oud-Rekem

Nadat het twee edities moest overslaan door corona is Genk on Stage weer helemaal terug. In het hartje van de stad tellen ze af naar vanavond. De komende drie dagen worden er 100.000 muziekliefhebbers verwacht. Genk on Stage is een gratis festival en dat is toch een belangrijke troef om te concurreren met die vele andere festivals die dezer dagen plaatsvinden.