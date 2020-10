Beringen krijgt hip stadsdeel aan het kanaal

Er zijn videobeelden opgedoken van de vier welpen, enkele dagen voordat één van de welpen werd doodgereden. Omdat er lange tijd enkel drie welpen te zien waren op beelden, ging men er van uit dat er nog maar drie van de vier welpen in leven waren. Door het ongeval, blijven er nu nog drie welpen over. Op 16 september verspreidde het Agentschap Natuur en Bos een video van drie spelende wolvenwelpen. Sinds half juli hadden ze telkens slechts drie welpen samen op beeld. De boswachters en onderzoekers kregen ook nooit meer dan drie welpen tegelijk te zien. De kans bestond dus dat een welp gestorven was op een moment dat ze nog zeer kwetsbaar waren, ook voor natuurlijke bedreigingen zoals everzwijnen. "Maar zeker was dit allerminst, het is namelijk niet zo dat de verschillende individuen van een wolvenroedel steeds samen lopen, laat staan dat ze netjes samen voor de lens poseren. Gedurende de zomer gaan welpen vaak alleen op verkenning waarbij ze gemakkelijk een paar kilometer uit elkaar kunnen lopen. Bovendien is individuele identificatie van welpen op basis van vachtkenmerken op foto en video vaak moeilijk, omdat de jeugdvacht continu evolueert. Een welp kan er op enkele weken tijd daardoor heel anders uitzien, waardoor het moeilijk is om te bepalen of een welp in twee verschillende reeksen al dan niet te zien is," staat er in een persbericht van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO). Om uitsluitsel te krijgen op de vraag hoeveel jongen er nu nog overbleven werden de voorbije weken enkele cruciale camera's uitgelezen. Om verstoring te vermijden werden sommige camera's namelijk sinds begin augustus onaangeroerd gelaten. Een grondige analyse van de nieuwe beelden gaf al een sterke indicatie dat de vierde welp mogelijk nog in leven was, echter zonder sluitend bewijs. "Dit sluitend bewijs kwam na de onfortuinlijke dood van één welp op 9 oktober. In de dagen vóór de aanrijding registreerde een camera namelijk eindelijk vier welpen in één opname. Na de dood van die ene welp kregen we bovendien een geruststellende loopspoor van de volledige roedel te zien: twee volwassen wolven en drie nog resterende welpen naast elkaar," aldus het INBO. Dit zijn de laatste beelden van de vier welpen samen:4 welpen van het roedel Hechtel-Eksel op 4 oktober 2020 from INBO on Vimeo.