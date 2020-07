Beringen verplicht ook mondmaskers op markten en kermissen

Vanaf morgen is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels, winkelcentra en in andere afgesloten ruimtes waar veel mensen samenkomen. Het stadsbestuur van Beringen gaat nog een stap verder en verplicht het dragen van een mondmasker nu ook op kermissen en markten.

“Deze nieuwe verplichting gaat vanaf morgen in,” legt Schepen van Lokale economie en Ondernemen Werner Janssen (N-VA) uit. “Zo zal het dragen van een mondmasker op zondag 12 juli al verplicht zijn op onze wekelijkse markt in Paal. De markt van Beringen-centrum op woensdag en Beverlo op vrijdag, volgen volgende week.” Mensen die geen mondmasker dragen, riskeren een boete.

“Deze nieuwe regel is een aanvulling op de beslissing van het overlegcomité van de verschillende regeringen op donderdagavond,” zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Het dragen van een mondmasker is belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van marktkramers én bezoekers. We willen absoluut een heropflakkering van het coronavirus vermijden.”