Bestuurder aangehouden na dodelijk ongeval in Genk

- Onderwijsexpert Tom Cox roept in ons middagnieuws op om de scholen meer vrijheid te geven in het nemen van coronamaatregelen. Er moet meer aandacht zijn voor het welzijn van leerkrachten en leerlingen.- Voor 150.000 Limburgse kinderen en jongeren begon vandaag het nieuwe schooljaar. Bijna heel dit nieuws staat in het teken van de eerste schooldag. We gaan op bezoek in scholen in Gingelom, Bilzen, Peer en Houthalen-Helchteren. - Geen eerste schooldag, maar de eerste werkdag voor de nieuwe gouverneur Jos Lantmeeters. Luc Moons volgt hem van aan de ontbijttafel in Genk tot in het crisiscentrum in Hasselt.- En na het ongeval met twee doden in Genk is de bestuurder van de wagen aangehouden. Na het ongeval in Lanaken, waarbij een vrachtwagen twee fietsers overreed, is de moeder overleden in het ziekenhuis. De dochter raakte ernstig gewond.