Bestuurder duwt passagier uit rijdende wagen in Beringen

Gisteravond werd de Hasseltsesteenweg in Beringen een tijdlang afgesloten voor een bizar ongeval. Een bestuurder heeft naar alle waarschijnlijkheid een passagier uit de rijdende wagen geduwd. Buren zagen een lichaam op de grond liggen en verwittigden de politie.

Het slachtoffer werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De persoon verkeert in kritieke toestand en kon nog niet verhoord worden door de politie. De bestuurder van de wagen is weggereden na de feiten. Het slachtoffer is geïdentificeerd, maar het verhaal is nog niet bevestigd.

De politie start een onderzoek en heeft camerabeelden opgevraagd aan de bakkerij tegenover de Motstraat.