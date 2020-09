- Vlaams minister van Sport Ben Weyts straft de supporters van Racing Genk omdat tientallen van hen zich niet aan de coronaregels hielden. Bij de volgende thuiswedstrijd mogen er nog minder bezoekers binnen in het stadion. - Het verkeer eist twee doden in twaalf uur tijd in Limburg. In Houthalen komt een man om het leven nadat zijn auto tegen een boom te pletter rijdt. En ook bij een ongeval aan de wegenwerken op de Universiteitslaan in Hasselt komt een automobilist om. - Hogeschool PXL trapt het academiejaar af op 50 meter boven de grond. UCLL pakt uit met twee landmark torens op de universitaire campus in Diepenbeek.- Door de coronacrisis zijn fuiven verboden. De Universiteit Hasselt richt zelf een pop-upbar in waar de studenten coronaproof kunnen feesten. - En in Hasselt staat een foorkramer al vijftig jaar op de kermis.