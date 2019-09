Bestuurder onder invloed van drugs ontloopt controle in Bilzen

Afgelopen nacht heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Eén bestuurder uit Hasselt slaagde erin een eerste controlepost te omzeilen op de Alden Biesensingel in Bilzen, maar liep een eindje verder alsnog tegen de lamp toen hij staande gehouden werd door een andere ploeg.

De bestuurder had geen alcohol gedronken. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd er een speekseltest opgelegd. Deze test wees op gebruik van marihuana en cocaïne. Het rijbewijs van de 32-jarige bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Op het commissariaat van Bilzen werd een speekselanalyse uitgevoerd. Voor de inbreuk inzake de keuring werd een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld. De bestuurder zal zich moeten gaan verantwoorden bij de politierechter aan het Parket Limburg.

Onder invloed van drie soorten drugs

Een tweede bestuurder uit Bilzen werd rond 3 uur 's nachts gecontroleerd op de Rode Kruislaan te Bilzen. De bestuurder had geen alcohol gedronken. Alle boorddocumenten bleken in orde te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test wees op gebruik van maar liefst 3 soorten drugs: marihuana, cocaïne en amfetamines. In 2015 en 2017 werd diezelfde bestuurder ook al betrapt met rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige bestuurder kon bovendien geen rijbewijs voorleggen. Hij gaf toe sinds juni 2018 een rijverbod te hebben waarbij hij ook alle testen (praktijk + theorie + medische + psychologische testen) opnieuw diende af te leggen. Omdat hij voor de medische en psychologische testen afgekeurd was, beschikte de bestuurder nog steeds niet over een geldig rijbewijs.

Op het commissariaat van Bilzen werd een speekselanalyse uitgevoerd. Voor de inbreuk inzake het rijden zonder de proeven te hebben afgelegd, werd een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld. De bestuurder zal zich moeten gaan verantwoorden bij de politierechter.

40 bestuurders gecontroleerd op rijden onder alcohol

Ten slotte kreeg een 22-jarige bestuurder uit Hoeselt een boete van 179 euro omdat de blaastest 'alarm' vertoonde bij een alcoholcontrole op Eikaart te Bilzen. Hij was zijn rijbewijs voor 3 uur kwijt. Tijdens de alcoholactie op de Alden Biesensingel werden er in totaal 40 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol. Geen van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken.