Bewoner raakt lichtgewond bij home invasion in As

Afgelopen nacht zijn drie onbekende mannen binnengevallen in een woning in de Nieuwheidestraat in As. Eén bewoner raakte lichtgewond. De mannen konden geen buit maken.

Rond middernacht vielen drie gewapende mannen met bivakmutsen binnen in een woning in de Nieuwheidestraat. Ze verrasten de drie bewoners in hun slaapkamers en knevelden hen. Eén van de onbekenden bleef bij het gezin terwijl de anderen de woning doorzochten. Na een kwartier vluchtten de mannen weg zonder buit. Ze richtten heel wat vernielingen aan in de woning.

De slachtoffers zijn erg onder de indruk van de feiten en worden bijgestaan door de dienst slachtofferbejegening van Politie CARMA. De vader van het gezin houdt ook lichte verwondingen over aan slagen en stampen.

Politie CARMA ging ter plaatse om de vaststellingen te doen. Parket Limburg gaf de opdracht om het gerechtelijk labo op te roepen en om een buurtonderzoek uit te voeren. De FGP Limburg zet het onderzoek verder.