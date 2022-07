In onze reeks over jongeren & welzijn vertellen we vandaag het verhaal van Mielan. Of beter: zijn vrienden vertellen zijn verhaal. Mielan stapte in januari op 18-jarige leeftijd uit het leven. Simon, Siet en nog een Mylan getuigen over hoe hun vriend in het leven stond, hoe hard de klap begin dit jaar aankwam en hoe de vriendschapsband na de dood alleen maar sterker werd. Ze doen hun verhaal ook omdat ze het onderwerp bespreekbaar willen maken, ook voor jongeren en scholen. Het luisterend oor, waarover Koning Filip het had in zijn toespraak voor 21 juli, was in hun geval de mama van Mielan. Want tot op de dag van vandaag vinden Mielans vrienden bij haar een thuis.