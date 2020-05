Biostatisticus Niel Hens: "Risico om winkels op 11 mei te laten opengaan."

Hoe starten we onze economie weer op? Veel werknemers zijn bang om weer aan de slag te gaan en om besmet te worden met corona. Vakbond ABVV houdt intussen een pleidooi voor het erkennen van corona als beroepsziekte. "De werknemers die onmiddellijk in contact kwamen met het virus in de essentiële sectoren en nadien ziek zijn geworden, moeten de erkenning van beroepsziekte kunnen krijgen," zegt algemeen secretaris van de socialistische vakbond, Miranda Ulens. Ze is dan ook blij dat COVID-19 erkend wordt als beroepsziekte bij het zorgpersoneel en vraagt uitbreiding om een uitbreiding naar andere sectoren. Het is vooral belangrijk dat de sociale zekerheid blijft gefinancierd worden, vindt de socialistische vakbond. "Want zo is de eerste schok opgevangen. De overheid en met uitbreiding de openbare sector, waar al de hele crisis één miljoen mensen aan de slag zijn gebleven, houden ons recht. Daarom moet er blijvend geïnvesteerd worden in de openbare sector."