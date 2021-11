Bocholtenaars leggen samen om traditionele bakoven te bouwen

Een groep vrijwilligers wil Bocholt opnieuw leren bakken in een traditionele bakoven. Ze hebben daarvoor de VZW Ovenbuur opgericht en willen nu aan de slag om een bakoven te bouwen bij de Sevensmolen. Zo willen ze een letterlijk en figuurlijk een warme plek creëren voor de buurt. De vrijwilligers komen op dit moment nog 3.000 euro tekort om het project te kunnen realiseren.



"Onze streek heeft een rijke bakcultuur," vertelt bakker Giel Creemers. "Onze voorouders konden met de spaarzame ingrediënten de lekkerste dingen bakken. Graan van het veld, fruit uit de boomgaard en mutsaardhout uit de bossen waren voldoende om de lekkerste dingen te maken." Die bakcultuur dreigt verloren te gaan voor de volgende generaties. Daarom wil de groep met cursussen, workshops en bakmomenten rond de warme bakoven deze eeuwenoude traditie in ere herstellen.

Een warme plek voor mensen

"De coronacrisis heeft ons geleerd dat we elkaar enorm nodig hebben. Daarom willen we van de warme bakoven een warme plek voor mensen maken," zegt een van de bezielers, Ann Rombaut. "Iedereen die interesse heeft in duurzaam omgaan met zijn omgeving en met de producten uit de streek is welkom. Je inzet wordt beloond met de lekkerste bakresultaten."

Bak je eigen brood

Als de oven gebouwd is en er rook uit de schouw komt, is het verhaal nog niet afgelopen. "We dromen van een bakschuur, een plaats waar we kunnen kneden en leren van de ervaren bakkers in ons team," vertelt Giel. "Het wordt ook een ontmoetingsplaats voor de buurt, het dorp en de gemeenschap. Het is niet de bedoeling dat we brood gaan verkopen. Je kneedt en bakt je eigen brood tegen een eerlijke prijs voor ingrediënten, stookhout en energie. Het is een project voor de gemeenschap door de gemeenschap."

Nog 3.000 euro nodig

Via de crowdfundingcampagne kunnen geïnteresseerden hun steentje bijdragen aan het ovenproject. Tegenover iedere bijdrage staat een attentie die mensen betrekt bij het project. Al meer dan 100 inwoners, organisaties en enthousiastelingen reageerden op die oproep. De actie loopt tot dinsdag 16 november en momenteel komt er nog 3.000 euro tekort.