Boek 'De Kamer' van Toni Coppers is enkel op iPhone te lezen

door Tine Oyen

Misdaadauteur Toni Coppers treedt uit zijn comfortzone door een thriller te schrijven die gevolgd kan worden via een smartphone. Het verhaal wordt verteld via tekst, beeld en audio. Er zijn scènes opgenomen door bekende acteurs in het huis van Toni Coppers in Antwerpen. Via een app kan 'De Kamer' geraadpleegd worden. Tien dagen lang wordt het verhaal dus crossmediaal verteld. Het is de Truiense schrijver die zelf kiest wanneer de toeschouwer welke verhaallijn te zien of te horen krijgt.