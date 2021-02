De dansvoorstelling 'We go places' ging gisterenavond in première in CC De Muze in Heusden-Zolder. Het is een samenwerking tussen het Leuvense productiehuis Fabuleus en zeven culturele centra in Limburg. Door corona zal de show zonder publiek plaatsvinden. Maar na een jaar hard werken wilden de dansers van Fabuleus toch nog eens op een podium staan.