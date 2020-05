Boomchirurg moet vallende eik redden in Beringen

Veel gelukkige kindergezichten op het klimrek, de glijbaan of schommel. Want vanaf vandaag mogen de openbare speeltuinen weer open voor kinderen tot en met 12 jaar. De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen zelf beslissen of hun buurtspeeltuinen in open lucht weer open gaan. Goed nieuws dus voor kinderen én ouders. Maar er moet natuurlijk wel nog steeds rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk. De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater is verantwoordelijk voor het toezicht en moet elke volkstoeloop voorkomen. Foto: Josse en Ben Thys zijn gelukkig dat ze het nieuwe toestel in de speeltuin aan De Kimpel in Bilzen kunnen uittesten.