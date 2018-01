De federale gerechtelijke politie in Limburg ontmantelt een internationale drugsorganisatie die op grote schaal cocaïne, XTC en cannabis produceert. 18 mensen zijn aangehouden. Na de nieuwe TVL-reportage over een sociale woningblok in Genk waar bewoners het gevoel hebben dat ze op een stort leven, neemt het stadsbestuur dringende maatregelen. Er komen camera's en overtreders krijgen stevige boetes.Een 53-jarige Congolees riskeert 20 jaar cel voor de moord op zijn vrouw in Tongeren.En 25 jaar geleden redde VRT-journalist Rudi Vranckx boer Monissen van de verdrinkingsdood in de Maas in Maasmechelen. De boer ging kopje onder tijdens een interview.