Bootstraat Hasselt is klaar om jonge creatievelingen kansen te geven en te begeleiden

In Genk is er een koper voor de legendarische filmzaal Cinema Victoria. Het iconische pand, met de beroemde voorgevel en bekend bij alle Genkenaars, krijgt een nieuw leven. Ook in de toekomst zullen er films vertoond worden. De twee waardevolle projectoren in de machinekamer zijn intact gebleven. De belangstelling voor het gebouw in het bruisende hart van de Vennestraat was groot. De projectontwikkelaar lanceert een oproep voor ideeën om het pand, met respect voor het verleden, een eigentijdse invulling te geven. TVL kreeg een unieke inkijk in wat ooit Cinema Victoria was.