Brandweer werkt dag en nacht door in grotten van Kanne en boekt grote vooruitgang

- De eerste maanden van dit jaar pleegden 400 automobilisten vluchtmisdrijf in Limburg. Daarbij vielen drie doden en tientallen gewonden. Verkeersspecialisten spreken van een zorgwekkende trend. - In Riemst worden buurtbewoners geëvacueerd terwijl de brandweer de grote middelen inzet om het brandende stro uit de grotten van Kanne te slepen. We gaan live naar Riemst voor de laatste stand van zaken - De landbouwer die eigenaar is van het stro dat in brand staat, voelt zich verantwoordelijk voor de overlast in Riemst - Wat betekent het zomerakkoord voor Limburg en de Limburgers? De regering legt het geld op tafel voor de bouw van een gevangenis in Leopoldsburg, goed voor meer dan 300 jobs en er is goed nieuws voor kleine beleggers en mensen die aan pensioensparen doen - En in het derde deel van onze reeks zomerkampen gaan we op bezoek bij de Akabe scouts van Hasselt