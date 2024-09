Daniël Busser lanceert met ‘Zet Mich Toch Op Menne Fiets’ het officiële anthem van het EK Wielrennen in Limburg. "Een bijzondere opdracht, maar het resultaat is een energiek en authentiek lied dat Limburg en de wielersport op een unieke manier samenbrengt," zegt Busser. "Toen ik de opdracht kreeg, voelde het meteen als een project waarin ik mijn 100% authentieke Limburgse zelf kon laten zien," vertelt Daniël. "Het schrijven ging daardoor verrassend vlot. Ik hoefde niet na te denken over mijn woordkeuzes; het kwam allemaal direct vanuit mijn dialect en manier van spreken, precies zoals ik het in Limburg gewend ben." Het lied, dat Daniël in opdracht van EK Limburg 2024 vzw samen met producer/artiest OSKI creëerde, zit vol met originele wielergeluiden. "Ik wilde dat de basis van het nummer uit echte fietsgeluiden bestond," legt Daniël uit. "We hebben geluiden van een tandwiel, een bandenpomp en een startfluitje verwerkt in de beat, waardoor het nummer niet alleen muzikaal interessant is, maar ook een eerbetoon aan de wielersport." Inspiratie en motivatieDaniël’s doel met het nummer gaat verder dan alleen het ondersteunen van de wielerwedstrijd. "Ik heb het nummer geschreven vanuit het perspectief van een wielrenner die ik persoonlijk ken, met de gedachte om hem te motiveren," zegt Daniël. "Maar het gaat eigenlijk over elke vorm van doorzettingsvermogen. Of je nu fietst of een andere passie hebt, de boodschap blijft: als je valt, sta je weer op en trap je door. Het is een anthem voor iedereen die ergens in uit wil blinken en bereid is om te blijven vechten, ongeacht de tegenslagen."Goed doelHoewel Daniël’s laatste album 'Laat De Regen Vallen' bewust niet op streamingdiensten werd uitgebracht als statement tegen hun machtspositie, staat ‘Zet Mich Toch Op Menne Fiets’ wél op alle platforms. Als anthem van het EK was de keuze om het breed toegankelijk te maken logisch. "Maar de streamingopbrengsten van het nummer zal ik aan een goed doel doneren. Aan welk goed doel, dat mogen mijn fans beslissen via sociale media", besluit hij.