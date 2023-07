Buien & blockbusters: opsteker voor bioscopen na mindere periode

Openen doen we met een schokkende getuigenis van een moeder en haar vijfjarige dochter. Gisteren werden ze in Hasselt aangevallen door een tiental personen omdat ze een lintje droegen met regenboog-kleuren. Dat was een lintje voor bewustzijn voor autisme, waar het vijfjarig meisje mee kampt. Maar de belagers dachten dat het een LGBTQ-symbool was, en werden agressief. Het kwam tot een schermutseling, waarbij de kleuter zelfs tegen de grond werd getrokken. Omstaanders moesten tussenbeide komen om het geweld te doen stoppen, en de twee te bevrijden. Lindsay en haar dochtertje zijn zwaar onder de indruk van wat hen is overkomen.