Buitenbeenpop als vanouds klaar voor 6.000 VIP's

Tongeren en Hasselt, de treinreis tussen de twee Limburgse steden neemt welgeteld een half uur in beslag. En in die tijd gebeurt er in de treincoupé vanalles. Dat was de inspiratie voor PerronGeluk. Joke Emmers speelt al de hele zomer op de trein een conductrice, die nog aan het leren is. Met groot succes, want alle voorstellingen zijn zo goed als uitverkocht. Het is een samenwerking tussen MoMeNT in Tongeren en de Stichting Laudio. En met medewerking van Festififty, want het cultuurcentrum in Hasselt bestaat dit jaar 50 jaar.