Burgemeester Dries over brand in Stelimet: "Dit kan zo niet meer"

- Bij een tankstation naast de E314 in Heusden-Zolder is het lichaam van een man aangetroffen. Het parket start een onderzoek naar de doodsoorzaak. Bij een gelijkaardig onderzoek naar een bijzonder overlijden zondag in Hasselt, is later gebleken dat het om een moord ging. - De gemeenteraadsverkiezingen worden een clash tussen CD&V en N-VA. Het voortbestaan van de provincie wordt een thema bij de verkiezingen. Volgens politoloog Johan Ackaert leeft het onderwerp bij ons veel meer dan in andere provincies. - Limburg wordt overwoekerd door de Japanse Duizendknoop. Het onverwoestbare onkruid staat allicht ook bij u in de buurt. - En aan het kasteel van Alden Biesen wordt alles in gereedheid gebracht voor de opening van hotel Rentmeesterij. De opening is morgen live te volgen op TV Limburg van half zes tot half zeven.