De Truiense succesauteur Toni Coppers brengt vandaag een nieuw boek uit. 'Offer' is zijn 23ste thriller, opgebouwd opnieuw rond Alex Berger. Een nieuwe Liese Meerhout komt er in de lente aan. Met twee boeken per jaar én een kast vol literaire prijzen, kijkt Coppers nog uit naar de reacties van de lezers. 'Offer' speelt zich af diep in de bossen in de Ardennen. Het is waar de Truienaar een schrijfhuis heeft.