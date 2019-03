Buurtbewoners ongerust nadat wolven alpaca's doodbeten

- Wolven bijten drie alpaca's dood in Peer. Het is de eerste keer dat de wolven in Limburg huisdieren aanvallen maar al in de onmiddellijke omgeving hebben ze ook al twee keer schapen gedood. Buurtbewoners maken zich intussen zorgen over hun veiligheid.- Bij de wegenwerken aan de E314 in Heusden-Zolder is asbest gevonden. Een gespecialiseerde firma verwijdert nu de vervuilde grond.- We hebben een gesprek met Truienaar Yens Ruymen naar aanleiding van wereld-Down-Syndroomdag. Het initiatief roept om om mensen die verschillend zijn te omarmen.- Drie op vier leerkrachten staakten vandaag en één op drie scholen bleef gesloten. Vakbondsman Yves Vannijlen doet in ons middagnieuws een oproep naar de regering om 250 euro per leerling extra bij te leggen.- En Alejandro Pozuelo heeft het spel vuil gespeeld om te kunnen vertrekken bij Racing Genk. Dat blijkt uit een reconstructie die onze redactie kon maken.