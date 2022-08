Buurtbewoners protesteren tegen stof van afbraakbedrijf De Coster in Peer

door Tom Kums

In Wijchmaal bij Peer protesteren buurtbewoners tegen de aanhoudende stofhinder van afbraakbedrijf De Coster. Dat bedrijf ligt al 10 jaar in de achtertuin van de bewoners van de Achterstraat, maar houdt zich al even lang niet aan regels die destijds zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Zo is de steenbreker niet overkapt en werd er ook geen groenbuffer aangelegd tussen het bedrijf en de buurt. Het bedrijf zegt al minder-hinder-maatregelen te nemen en wil net die voorwaarden uit de oorspronkelijke vergunning laten schrappen. En dat is voor de buurtbewoners een brug te ver. Ze zijn het na 10 jaar grondig beu en dienen massaal bezwaarschriften in.