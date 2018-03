Camera’s op kruispunten leiden tot bruusk remmen en korte volgafstanden

Weg met de omleidingsweg. Werk de huidige Noord-Zuidverbinding uit tot een volwaardig regionale ontsluiting. Want als het dorp weg is, heb je geen omleiding meer nodig. Het is de mening van verkeersexpert Willy Miermans. Miermans doelt op de onteigeningen die jaren geleden werden voorzien. En die moeten nu geconcretiseerd worden. Dat vertelde Miermans in onze nieuwsuitzending gisteravond.