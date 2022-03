Caroline Rigo opent nieuwe hoofdzetel met opleidingsinstituut

Stad Hasselt wil lokale ondernemingen de kans bieden om stadsleverancier te worden. Tijdens een netwerkevent ging het stadbestuur vandaag in gesprek met zo’n 150 potentiële partners. “We willen lokale ondernemers actief en duurzaam betrekken bij de overheidsopdrachten van onze stad“, aldus schepenen Frank Dewael (Open VLD) en Rik Dehollogne (N-VA). Jaarlijks geeft stad Hasselt een aanzienlijk bedrag uit aan overheidsopdrachten en ze wenst nu lokale ondernemers meer kansen te geven bij deze opdrachten. “Op dit moment gebeurt 1 op 4 aankopen lokaal, dat aandeel willen we verhogen”, legt schepen van Aankoopbeleid Frank Dewael uit. “Zo ondersteunen we onze eigen Hasseltse economie”, vult schepen van Lokale Economie Rik Dehollogne aan. “Lokale ondernemingen zijn immers belangrijk voor onze stad. We zijn daarom op een netwerkevent in dialoog gegaan met zo’n 150 Hasseltse ondernemers, om voeling te krijgen met lokale spelers. Zo konden we ook polsen naar eventuele moeilijkheden bij het zaken doen met de stad en die moeilijkheden proberen wegwerken.” “We wilden weten hoe we het makkelijker kunnen maken om zaken te doen met ons. Door het wettelijke kader hebben we niet altijd invloed op de effectieve toewijzing van een opdracht”, aldus schepen Dewael. “Wel willen we de drempel verlagen om ondernemers te overtuigen om mee te doen met overheidsopdrachten, door alles helder uit te leggen en te duiden.” Stadsleverancier Stad Hasselt lanceert ook de website www.hasselt.be/stadsleverancier waar men zijn bedrijf kan registreren als stadsleverancier en waarop alle Hasseltse openbare aanbestedingen staan opgelijst. Er is ook een lijst met meest gestelde vragen om zo eventuele moeilijkheden uit de weg te helpen. “Bij marktonderzoek en voorbereiding van een overheidsopdracht zoekt dienst Aankopen naar potentiële kandidaten via de Stadsleverancier”, gaat schepen Dewael verder. “Is er een match tussen de activiteiten van het bedrijf en de opdracht, dan is de kans groot dat die onderneming wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen.”