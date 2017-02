Cathérine Dreesen wordt nieuwe directeur bij Voka

Vanaf 1 februari 2017 wordt Cathérine Dreesen directeur internationalisatie en innovatie bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Samen met gedelegeerd bestuurder Johann Leten en directeurs Ann Huveners, Johan Grauwels en Kris Claes maakt ze voortaan deel uit van het directiecomité van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Cathérine Dreesen (34) behaalde een master handelsingenieur aan de UHasselt. Na eerste ervaringen bij Meubelen Heylen en Konings in Zonhoven kwam ze in november 2007 in dienst van Voka – Kamer van Koophandel Limburg als stafmedewerker internationaal ondernemen. In januari 2016 werd ze senior stafmedewerker internationaal ondernemen.

“Internationalisatie en innovatie zijn heel belangrijk voor onze dienstverlening naar onze meer dan 3 000 leden-ondernemingen”, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg Johann Leten. “Daarom dat we onze structuur aanpassen en een directeur aanstellen die zich uitsluitend hieraan gaat wijden. Cathérine kent onze organisatie door en door en zal samen met haar team bestaande uit 6 personen onze leden bijstaan tijdens hun stappen in het buitenland en hun innovatieprojecten.