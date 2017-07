Cel Vermiste Personen doet zoekactie naar vermiste Genkenaar

Politie en parket zijn op zoek naar een mogelijke getuige van een steekpartij in Genk op maandag 17 juli 2017. Op 17 juli om 06u10 werd nabij het Quick-restaurant aan het begin van de Rootenstraat een 26-jarige man door een collega neergestoken. De man raakte zwaargewond. De verdachte is kort na de feiten gevat en werd aangehouden. Op camerabeelden is duidelijk een jogger te zien die vermoedelijk getuige was van de feiten. Hij draagt een donkere broek en een fluogeel vest. De jogger loopt op het voetpad van de Europalaan in de richting van Shopping 1 en draait rechts de Rootenstraat in. Even later komt hij terug uit de Rootenstraat gewandeld, richting Europalaan, kijkt meerdere keren achterom en blijft even staan op de hoek. Hij manipuleert ondertussen zijn gsm en wordt daar even later door de verdachte aangesproken. De jogger loopt daarop verder richting Molenvijver. Tot op heden is de identiteit van deze getuige niet gekend. Politie en parket lanceren daarom een oproep. De getuige, of wie denkt hem te herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met Politie CARMA. Dit kan telefonisch via 089 39 14 10 of via mail aan info@politiecarma.be.