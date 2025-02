Chileense tennisbond eist boete en schorsing voor Zizou Bergs

STVV-supporters die vrijdag de belangrijke wedstrijd in Mechelen willen bijwonen, zullen zich moeten houden aan de combiregeling. Dat besliste de Mechelse burgemeester. 1000 STVV-supporters kochten al een ticket, maar nu moeten er dus extra bussen ingelegd worden. De club probeert alles te doen om iedereen per bus in Mechelen te krijgen. Voorzitter David Meekers stipte gisteravond in Sportcafé het belang van die wedstrijd nog eens aan. STVV heeft zijn lot nog altijd in eigen handen, is het niet in de komende vier wedstrijden, dan moet het maar in play-off 3 gebeuren, aldus de Truiense voorzitter.